3 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalandılar

Edirne’de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, stepne içerisine gizlenmiş 12 paket halinde toplamda 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesindeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi sorumluluk bölgesinde sürücülüğünü M.A.’nın yaptığı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucu stepne içerisine gizlenmiş 12 paket halinde toplamda 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilip, alınan talimat doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha azimli ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.