Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişilik aile, yedikleri tavuk sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

3 kişilik aile yedikleri tavuktan hastanelik oldu
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızı Rayan M.(19), marketten aldıkları tavuğu yemek yapıp yediler. Saatler sonra kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı.

