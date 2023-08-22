3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Temmuz ayında meydana gelen dört ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

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Çakmak Yapı

Öte yandan, 22 Temmuz 2023 tarihinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes ile Zübeyde Hanım Caddesi’nin birleştiği kavşakta meydana gelen ve 3 kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kazası da görüntülere yansıdı.