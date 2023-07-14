3. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne 68 bin kişi başvurdu

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları, yöresel lezzetleri ve güler yüzlü insanlarıyla tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 3’üncü kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek festivale 68 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

Bu yıl 3’üncü kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 7-10 Eylül arasında düzenlenecek festivalde bisikletçiler, Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 3 gün sürecek festivalin merkez noktası yine Kerpe olacak. Bisikletçiler 4 gün boyunca Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar, Babalı Kültür Alanı gibi tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı rotalarda pedal çevirecek. Kandıra’nın sadece doğal güzellikleri değil, lezzetli yemekleri de tanıtılacak. 6 bin 800 kişinin başvurduğu festivalde, Kandıra’nın köylerinde yöresel lezzetleri de tadılacak.

7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Turizm ve Bisiklet Festivali’ne katılacak 300’den fazla bisikletçi, mutluluk için pedal çevirecek. Kocaeli’nin incisi Kandıra’da çadır kampı yaparak Karadeniz sahillerini keşfedecek olan bisikletçiler hem deniz, hem kıyı hem de doğa turizmi ile Kocaeli’nin tanıtılmasında önemli bir rol oynayacak. Kocaeli Bisiklet Platformu ve Kandıra Belediyesi’nin paydaş olacağı festivalde bisiklet severler yine eşsiz Kandıra Sahillerinde pedal çevirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu çerçevede, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor.