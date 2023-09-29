3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali başladı

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali başladı.

İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ve İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği iş birliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Festivali başladı. 3 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlayacak festival, düzenlenen coşkulu törenle açıldı. Türkiye’nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini ve üreticileri İnegöl’de buluştu. Festivale 55 firma, 80 yetiştirici ile 250 adet kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı. Yurt içi katılımcıların yanı sıra; Hollanda, Fransa, İngiltere, Slovakya, Macaristan, Çekya ve Bulgaristan’dan da üreticiler de festivalde yerini aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada tarım gücümüz, hayvancılık gücümüz, turizm gücümüz, sanayi gücümüz, insan gücümüz, ne varsa bunları önce keşfetmemiz gerekiyordu. Her birine bizler detay detay çalıştık. Hayvancılığın hem şehrimizde hem ülkemizde güçlenerek devam etmesini istiyoruz” dedi.

İnegöl’ün sanayisiyle ön plana çıktığını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti;

“Beraberinde turizmi, özellikle de; doğal güzellikleri, yaylaları, ormanlarıyla ön plana çıkan bir yer. Ancak burada turizm başlığı altında gastronomiye dikkat çekmek istedik. Gastro İnegöl markasını oluşturarak onun altında da başta İnegöl Köftesi olmak üzere pek çok değerlerimizi sıralamaya başladık. Bunların bir kısmına coğrafi işaret, bir kısmına marka tescili aldık.”

Konuklar farklı şehir ve ülkelerden farklı küçükbaş hayvan ırklarının sergilendiği alanı gezdi.