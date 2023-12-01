3. Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Doğuş Üniversitesi, Telif Hakları Derneği ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) iş birliği ile 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde "3. Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" gerçekleşecek.

“Müzik Endüstrisinde Telif Hakları” temasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Doğuş Üniversitesi (Çengelköy Yerleşkesi) ev sahipliğinde 3. Kültür Endüstrisi ve Teli Hakları Sempozyumu” düzenleniyor.

6 oturum şeklinde düzenlenecek olan sempozyumda sunulacak bildirilerden bazı konu başlıkları ise şu şekilde:

“Kültürel Miras ile Fikri Mülkiyet İlişkisi”

“Telif Hakkının Yapay Zekâ Ürünleri Açısından Değerlendirilmesi”

“Müzik Eserlerinin Korunmasında Notasyonun Rolü”

“Meslek Birliklerinden Çıkma ve Çıkarılma Kararı”

“Fikri Mülkiyet Hukuku ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları”

“Fikir ve Sanat Eserleri Hukukumuzdaki Şikâyet Usulü Bağlamında Hak Arama Özgürlüğü”