3 kurşunla vurulan gazetecinin ifadesi ortaya çıktı

Bilecik’te geçtiğimiz gün evinin önünde aracından inerken 3 kurşunla yaralanan gazeteci Cafer Elmas’ın ifadesi ortaya çıktı. Elmas, şahsın babası ile arasında geçen bir haber ve yorumdan dolayı dava olduğunu, oğlunun da bundan dolayı kendisini vurduğunu söyledi.

Olay, 19 Haziran 2023 akşam Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Lider Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tartışma bulunan Ahmet Yasir Beşkardeş cep telefonuyla Cafer Elmas’ı arayarak tehdit etti. Ardında bulunduğu ortamdan kalkarak evinin önüne geldiğinde aracını park eden Elmas’a minibüs durağında bekleyen Ahmet Yasir Beşkardeş elinde silahla yönelmeye başlarken, aracının kapısını direk açarak sol ayağına ateş etti. Ardından şahsın elinden silahı almayan kalkan Elmas’ın elinde bir kes daha silah patlarken, şahıs sonrasın 1 kez daha aynı bacağına ateş etti. Ardından Elmas aracındaki biber gazını alıp sıkmaya çalışırken Beşkardeş koşarak uzaktan son kez yanı dördüncü kes ateş etti. Şans eseri bu mermi Elmas’a isabet etmezken, Beşkardeş’in olay yerinden kaçtı. Elmas olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifade veren Elmas, saldırgan Ahmet Yasir Beşkardeş’in babası Ziya Beşkardeş’ten ’azmettirdiği’ iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu. Olay yerinden güle güle kaçtığı öğrenilen Ahmet Yasir Beşkardeş, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Ardından baba Ziya Beşkardeş de gözaltına alınırken, baba oğul ilk ifadelerinin ardından Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi. Bir gazetecinin "Babanız mı azmettirdi" sorusuna Ahmet Yasir Beşkardeş gülerek karşılık verdi.

Oğlu tutuklandı, babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İkiliden baba Ziya Beşkardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayı yapan Ahmet Yasir Beşkardeş tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ahmet Yasir Beşkardeş’in olayda kullandığı silahın 7,65 çapında kurusıkıdan bozma olduğu öğrenildi.

"Henüz araçtan inmeden Ahmet Yasir aracımın kapısını açarak sol ayak kısmıma ateş etti"

Elmas’ın verdiği ifade "Beni yaralayan Ahmet Yasir Beşkardeş’in babası Ziya Beşkardeş ile daha önceden husumetim vardı. Yaklaşık altı ay evvel aramızda bir tartışma oldu. Ancak ben bu konuyu uzatmadım. Tartışmanın sebebi yine babasıyla olan husumetten dolayıydı. 19 Haziran 2023 günü saat 22.30 sıralarında Ahmet Yasir Beşkardeş bilinmeyen bir numaradan beni arayarak dişlerimi kıracağını söyledi. Akabinde tekrar aradı, ama ben telefona cevap vermedim. Beşiktaş Mahallesinde bulunan adresime aracım ile tek başıma hareket ettim. Şehir Mesut Bilir Caddesindeki evimin önüne geldiğimde arabamı park ettim. Henüz araçtan inmeden Ahmet Yasir aracımın kapısını açarak sol ayak kısmıma ateş etti. Aracımdan inmeye çalışırken silahı hala bana tutuyordu, ben elimle silahı tutarak engellemek isterken tekrar ateş etti ve elimden yaralandım. Şahıs iki adım geri çekilerek ayağıma doğru bir kez daha ateş etti. Ben aracımda bulunan biber gazını alıp sıkmaya çalışırken şahıs apartman istikametine koşarak uzaktan son kez yanı dördüncü kes ateş etti. Konu ile ilgili olarak Ahmet Yasir Beşkardeş ve azmettirdiğini düşündüğüm babası Ziya Beşkardeş’ten davacı ve şikâyetçiyim" ifadelerine yer verdi.

"Bu tarihten itibaren bana husumet gütmeye başladı"

Elmas, ifadesinin devamında, "Ziya Beşkardeş de sosyal medya da gazetecilik yapar. Bundan yaklaşık beş yıl önce günlük çıkan bir gazetede internet sayfasında benimle ilgili bir haberin altına benim sağlık sorunlarımla ilgili alay edici şekilde ve hakaret içeren yorum yapılmıştı. Ben de bu yorumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Yapılan soruşturmada bu yorumu yapan IP adresinin Ziya Beşkardeş’e ait olduğu anlaşıldı. Ben de Ziya’dan şikâyetçi oldum. Ziya bu olaydan ceza aldı. Bu tarihten itibaren bana husumet gütmeye başladı. Zaman zaman oğlu Ahmet Yasir’in adını vererek beni tehdit ediyordu. Sana denk gelirse Yasir sana kötü şeyler yapar. Bildiğim kadarıyla Ahmet Yasir sabıkalıydı. Bu nedenle Ziya’nın gazeteci sıfatıyla katıldığı etkinliklere ben katılmıyordum, çevremdekilere de bu durumu iletiyordum. Ahmet Yasir ile bundan altı ay önce bir lokantada karşılaştım. Burada gördüğüm Harun Dilek’in elini sıktıktan sonra fark etmeden orada bulunan Ahmet Yasir ile de tokalaştım. Ahmet’i görünce ’Sen Ziya’nın oğlu musun?, babanı sevmem’ dedim. O da bana diklenerek ben de seni sevmem dedi. Efelik yapmasının ardından Harun, Ahmet’i yerine oturttu. Ben de buradan ayrıldım. Ahmet Yasir ile son temasım bu şekilde olmuştu. O günden bu güne ne gördüm ne de bir temasım oldu" dedi.