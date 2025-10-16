3 saatte aranan 121 şahıs yakalandı

Bursa’da polis ekipleri, kentin farklı noktalarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahısların da kimlik sorgulamaları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini temin etmek ve suçla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize

Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ve diğer ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla, sabit ve hareketli yol uygulamaları, park-bahçe kontrolleri ve umuma açık işyerlerine dün gece saat 21.00 ile 00.00 saatleri arasında denetimler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 10 bin 417 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Aralarında 12’si adli para cezası, 20’si ilamatlı arama, 58’i ifade alma ve 14’ü yoklama kaçağı olmak üzere toplam 121 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sırasında farklı şahıslardan; 85 gram Selvi, 19,37 gram Bonzai, 9,3 gram Esrar, 18,41 gram Virginia tütünü, 1,12 gram Metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 2 şahıs polis merkezine teslim edildi. Ayrıca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Trafik uygulamaları kapsamında toplam 2 bin 964 araç kontrol edilerek 17 araç sürücüsüne 120 bin 702 TL tutarında idari para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken 1 şahsın sürücü belgesine el konuldu. Umuma açık işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 550 şahsın UYAP sorgulaması yapılarak ifade almaya yönelik araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Denetlenen 45 işyerinden 3’ünde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna aykırılık tespit edildi.

Şehrin birçok noktasında eş zamanlı yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.