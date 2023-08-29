3. Sultanbeyli kısa film yarışması başvuruları başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Dereceye girecek ilk üç filme toplam 60 Bin TL ödülün verileceği yarışmada Jüri Özel Ödülü’ne değer bulunan bir film de 7 Bin TL’lik ödülün sahibi olacak. En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kadın-Erkek Oyuncu dallarında ödüllerin de verileceği yarışma için son başvuru tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 23-26 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri bir kez daha Sultanbeyli’de buluşturmaya hazırlanıyor. Çeşitli sürpriz ve yeniliklerle sinemaseverleri karşılayacak olan yarışmanın bu yılki başvuruları ise başladı.

Toplam 157 bin TL ödül

Bu yıl da yurtiçi ve yurt dışından yoğun katılımın beklendiği yarışmada dereceye girecek filmler ve finalist telifleriyle birlikte sinemacılara toplam 157 bin TL ödül verilecek. Yarışmada En İyi Film Ödülü’nü kazanan yapım 30 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. İkinciliği elde eden film 20 Bin, üçüncülük kazanan film ise 10 Bin TL ile ödüllendirilecek. Bu yıl Jüri Özel Ödülü’ne değer bulunan filme de 7 Bin TL ödül takdim edilecek. Yarışma çerçevesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödüller verilecek. Sinemanın ustalarına Onur ve Emek Ödülleri’nin takdim edileceği etkinlikte kısa film alanına destekleriyle öne çıkan kişi ve kurumlara da Kısa Filme Destek Ödülleri takdim edilecek.

Başvurular 23 Ekim’de sona eriyor

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde filmlerin başvurabilecekleri yarışma için son başvuru tarihi 23 Ekim olarak belirlendi. 23-26 Kasım tarihleri arasında dört gün süreyle sinemaseverleri Sultanbeyli’de buluşturacak 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’na dair tüm bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Sinemaseverler başvuru ve detaylı bilgilere yarışmanın resmi web sitesinden ulaşabilecekler.