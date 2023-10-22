3 torun sahibi üniversite öğrencisine teşekkür belgesi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan 3 torun ve 5 çocuk sahibi Nezihat Çavuşoğlu, hem üniversite okuma hayalinin hem de gençlere örnek olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, azmiyle dikkat çeken Nezihat Çavuşoğlu’nun okul ve sınıf içindeki başarısı, okuma azmi, çalışkanlığı ve diğer öğrencilere örnek olan davranışları sebebiyle teşekkür belgesi verdi.

Çavuşoğlu’nu kutlayan Müdür Bezirgan, “Bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabilir. Nezihat Hanım yaş itibarıyla bizden büyük ama hala kendisine, ailesine ve memleketine bir şeyler verme güdüsüyle hareket etmesi çok önemli. Onun bu davranışı hepimize ve tüm gençlerimize örnek teşkil ediyor. Eğitim öğretim hayatının başarılı bir şekilde sürmesini ve en kısa sürede mezun olmasını temenni ediyorum” dedi.

Üniversite öğrencisi Nezihat Çavuşoğlu da, “Tüm çocuklarımı büyüttüm. Hepsi iş-güç sahibi oldu. Eşimi 3 yıl önce kaybettim. Gençliğimde çok okumak istemiştim ancak o zamanın şartları buna müsaade etmedi. Bende şimdi okumaya karar verdim. İstanbul’dan Burhaniye’ye taşındım. Sınıfta torunum yaşında öğrencilerle beraberim. Okulumuzda hocalarımızla beraber aile ortamı yaşıyoruz. Herkese yaşları ne olursa olsun eğitimlerine devam etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.