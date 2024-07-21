3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne aldı

Esenyurt’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’nin üçüncü gününde Anadolu Ateşi dans grubu sahne aldı. Sahnede adeta fırtına gibi esen Anadolu Ateşi, Esenyurtlulara keyifli anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’nin üçüncü gününde de konser ve gösteriler devam etti. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkârın katıldığı festivalde misafir grupların dans gösterilerinin ardından Anadolu Ateşi dans grubu sahne aldı. Dans ekibinin Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinliğe özel hazırladığı koreografi katılımcılardan büyük alkış topladı.

Gösterileri büyük bir ilgiyle izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, grubun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’a günün anısına belediye kursiyerlerinin ürettiği el dokuması ipek halı hediye ederek, dansçılara çiçek verdi. Başkan Özer, ayrıca Muharrem ayı dolayısıyla festivale katılan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

“Söz verdiğimiz gibi Esenyurt’umuzu kültürün ve sanatın başkenti haline getireceğiz”

Festivalde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Esenyurt Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’miz üçüncü gününde. Yarın da devam ediyor. Bugün için 35 ülkeden gelen 500 misafirimizi ağırlıyoruz. Çeşitli halk danslarını ve müziklerini sergiliyorlar. Biraz sonra da Anadolu Ateşi çıkacak. Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşması olan Anadolu Ateşi, Esenyurt’umuzda ilk defa bir gösteri yapacak. Bu gösteriyi bize sunan değerli arkadaşım Mustafa Erdoğan’a buradan huzurunuzda teşekkür ediyorum. Buradaki temel amacımız, Esenyurt’u kültür ve sanatın başkenti haline getirme mottomuzun altını doldurmak. 3 gün boyunca şimdiye kadar yüzlerce performans gösterildi. Bunlar Esenyurt’un çeşitli yerlerinde gösterildi. İlk gün Kardeş Türküler burada bize bir müzik ziyafeti çekti. Dün Manuş Baba’ydı. Bugün gördüğünüz danslar ve Anadolu Ateşi. Yarın başka bir sanatçımız ile devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Esenyurt’umuzu kültürün ve sanatın başkenti haline getireceğiz. Bu festivalden sonra Barış ve Kardeşlik Festivali’ni yapacağız. Ondan sonra Edebiyat Festivali’ni yapacağız. Ondan sonra Kadın Emeğini Değerlendirme Festivali’ni yapacağız. Dolayısıyla Esenyurt’umuzu hep birlikte 21. yüzyıla yakışan bir şehir haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi Esenyurtlular mutlu. Biz sevdiklerimizi mutlu edince mutlu oluyoruz ve Esenyurtlular hep birlikte mutlular. ‘Mutluyuz çünkü Esenyurtluyuz’ diyoruz. Şu ana kadar ilgi çok yoğun. Festivalin bütün etkinlikleri burada değil. Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli mahallelerde biz halka gidiyoruz” dedi.