3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali başlıyor

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak “3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali” katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye’deki ilk ve en geniş akordeon etkinliği olan “Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali” dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarıyla müzikseverleri Ataşehir’de buluşturuyor.

Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi, Dünya Akordeon Konfederasyonu ve Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen festival Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu ve Amfili Park’da düzenlenecek.

Dünyanın farklı bölgelerinden müziği, sanatı ve kültürleri bir araya getiren festival, dört gün boyunca müzikseverlerin kalbini akordeonun sıcak, dokunaklı ve renkli melodileriyle fethedecek.

Her gün farklı bir tema ile dinleyicilerin karşısına çıkacak festivalin 17 Ağustos’taki ilk günü “Akordeon ile Türk ve Dünya Müzikleri” teması ile başlayacak. Festival; 18 Ağustos’ta “Milonga İstanbul”, 19 Ağustos’ta “Suyun Öteki Yakası ve Anadolu’dan Nağmeler – Balkan ve Anadolu Müziği ve Dansları Buluşması” temalarıyla devam edecek. 20 Ağustos’ta “Kaf Dağı ve Ötesinden Esintiler, Kafkas Kültür Coğrafyasından Müzik ve Danslar” temasıyla sona erecek.

3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali programı, 17 Ağustos Perşembe – Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu (Adres: Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20)

“Akordeon ile Türk ve Dünya Müzikleri” Festival Orkestrası: İstanbul Körüklü Çalgılar Topluluğu / Etnogram İstanbul Günün Konuk Solisti: Duşan Dordevic / Sırbistan Türkiye’den Üstatlar: Aydın Yavaş & Orkestrası Dansları İle Eşlik Edenler: Abdullah Çıplak İkilisi

18 Ağustos Cuma - Amfili Park (Adres: Atatürk Mahallesi – Meriç Caddesi) “Milonga İstanbul” Festival Orkestrası: İstanbul Körüklü Çalgılar Topluluğu / Etnogram İstanbul Günün Konuk Solisti: Egle Ona Bartkeviciut / Letonya Türkiye’den Üstatlar: Burak Şendağ & Meltem Anafarta Şendağ İkilisi Dansları İle Eşlik Edenler: Gamze Tulpar ve Mati Türk ve Tango Mia Dans Okulu

19 Ağustos Cumartesi - Amfili Park “Suyun Öteki Yakası ve Anadolu’dan Nağmeler – Balkan ve Anadolu Müziği ve Dansları Buluşması” Festival Orkestrası: İstanbul Körüklü Çalgılar Topluluğu / Etnogram İstanbul Günün Konuk Solisti: Vesna & Saşa Stojiljkoviç - Accoduet / Slovenya Türkiye’den Üstatlar: Murat Balkan, Ertuğrul Şentürk, Bekir Sakarya, Ercan Taşdemir, Samet Planalı & Bandoroll Dansları İle Eşlik Edenler: Doç. Kerem Cenk Yılmaz ve Doç. Dr. Dilek Cantekin Elyalı, Serdar Bombaci ve Dans Topluluğu

20 Ağustos Pazar - Amfili Park Kaf Dağı ve Ötesinden Esintiler - Kafkas Kültür Coğrafyasından Müzik ve Danslar Festival Orkestrası: İstanbul Körüklü Çalgılar Topluluğu / Etnogram İstanbul Günün Konuk Solisti: Orosz Zoltan / Macaristan Türkiye’den Üstatlar: Gülcen Altan, Elgün Gülüyev / Azerbaycan, Solist Garmonistler Gülcen ve Elgun Eşliğinde Solist Gazi Kitoğlu Dansları İle Eşlik Edenler: Doç. Kerem Cenk Yılmaz ve Doç. Dr. Dilek Cantekin Elyalı, Turkuaz Dans Topluluğu – Eren Dursun, Ziya Serkan Doğan – ZSD Kafkas Dans Atölyesi