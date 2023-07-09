3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu yapıldı

3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Yeşilköy Balıkçılar Meydanı’ndan başlayan koşu aynı noktada sona ererken, 8 bin 372 kişi adına 8 bin 372 kilometre koşuldu.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa bölgesinde 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından katledilen 8 bin 372 kişi anısına Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı koşuya Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Cavit Ganiç ile Mutlu Aydın Güneşli, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar, Karadağ İstanbul Konsolosu Branislav Karacic, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu ve Balkan dernek yöneticileri de yer aldı. Koşuya katılan sporculara günün anısına madalya ve katılım belgesi verildi.

Abdullah Köklü: “Kardeşliğimiz bitmedi, bitmeyecek”

Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Bosna Hersek ile Osmanlı Devleti zamanından beri kardeşliğin devam ettiğini söyleyerek, “Orada kardeşlerimiz var Osmanlı Devleti’nden beri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de devam eden o kardeşliğimiz, birlikteliğimiz asla hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Katliamın yıldönümünde anmak için buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu katliamın da bir daha meydana gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Enisa Komar: “8 bin 372 masum insanın kanı hala orada”

Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar, soykırımın ardından 28 yıl geçtiğini ifade ederek, “Srebrenica tarihinde en kanlı soykırımdır. 11 Temmuz 1995 yılında öldürülen 8 bin 372 masum insanın kanı hala orada. Soykırımda öldürülenlerden hala kemikleri bulunamayanlar var. Hala onları arıyoruz” diye konuştu.

Branislav Karacic: “Soykırımın tekrarlanmaması için her şeyi yapacağız”

Karadağ İstanbul Konsolosu Branislav Karacic, bu acıyı hafifletecek hiçbir söz olmadığını dile getirerek, “11 Temmuz aslında tarihe siyah harflerle yazılan bir tarihimiz. Masum kişilerin yaşamına son verildi. Acıyı hafifletecek hiçbir söz yok ama üstümüze düşen böyle bir soykırımın tekrar olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Cavit Ganiç: “Bu koşunun amacı bir daha hiçbir yerde soykırımın yaşanmaması”

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, “Bu sene koşunun 3.’sünü düzenledik. 1995 yılında Srebrenica’da en az 8 bin 372 kişinin bir hafta içerisinde oradaki fabrika binalarında ve hangarlarda katledilmesi ve sonrasında 2007 yılında bunun soykırım olarak kabul edilmesi ancak orada yaşanan soykırım sadece Srebrenica’da sınırlı değil. Oradaki katliamlar ve soykırım 1992-1995 yılları arasında yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybetmesi sonucuyla karşı karşıya kaldık. Soykırıma uğrayan her bir soydaşımıza, vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu koşunun amacı bir daha hiçbir yerde soykırımım yaşanmaması ve bir daha bununla ilgili anma etkinliği düzenlenmesin. Bu tabii soykırımların tekrarlanmaması ve son olması için bu etkinliği yapıyoruz. Bu organizasyonun asıl bileşenleri Balkan camiası, insanlık adına kalbinde bir his taşıyan herkes. Çünkü orada insanlık katledildi, sadece Boşnaklar katledilmedi. İnsanlık adına işlenmiş bütün suçların tamamına karşı duruş olarak koşumuzu düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sedat Ziyade: “Tekrarının önüne geçebilmek için unutmamamız gerekiyor”

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, unutulduğunda böyle soykırımların devam ettiğini ifade ederek, “Bu sene 3. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu’nu düzenledik. Katliam değil soykırım diyoruz. Çünkü soykırım dünya tarihi içerisindeki en ağır suçtur. Bizim hedefimiz unutmak değil. Unutunca tekrarlandığını gördük ve unuttuğumuz için de 28 yıl evvelki Srebrenica Soykırımı tekrarlandı. Bunun tekrarının önüne geçebilmek için unutmamamız gerekiyor. Unutmamak için de bu tarz aktiviteler ile yukarıya taşımak gerekiyor” dedi.