3'üncü Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu gerçekleşti

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan’ın ve bölüm araştırma görevlisi Dr. Eda Türkay’ın düzenleme kurulunda yer aldığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli 3’üncü Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu 24-25-26 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşti.

Sempozyumda sanatçılar, akademisyenler ve araştırmacılar bir araya geldi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu, 24-25-26 Ekim 2025 tarihlerinde, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Üç gün süren sempozyum, kısa film, video sanatı ve fotoğraf alanlarında üretim yapan sanatçıları, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi.

Sempozyumun ilk günü, açılış konuşmalarını Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan ve Rıfat Özçöllü gerçekleştirdi. Ardından "Duyusal ve Mekânsal Anlatılar", "Animasyonun Estetik ve Politik Yüzleri" ve "Yeni Dünyada Görünümler" başlıklı oturumlarla gün boyunca çağdaş sinema ve video sanatına dair tartışmalar yürütüldü.

Oyun ve sinema ilişkisi ele alındı

İkinci gün ise "İmgenin Oyunlaşan Anlatısı" paneliyle başlayacak programda, oyun ve sinema ilişkisi ele alındı. Gün boyunca "Görünmez Ağırlık" başlıklı video seçkisi gösterimleri, Ersan Ocak’ın davetli konuşması ve "Arşiv, Gerçek ve Görünmezlik" ile "Yapay Zekâ Çağında Kısa Film" oturumlarıyla yapay zekâ, belgesel üretimi ve dijital kültür üzerine kapsamlı sunumlar yer aldı.

Üç gün süren sempozyum, güncel sanat üretimleriyle teorik tartışmaları bir araya getirdi, farklı disiplinlerden gelen katılımcılara ortak bir paylaşım zemini sundu.

Kısa film ve video sanatı alanında önemli bir buluşma noktası

3’üncü Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu, özellikle yeni medya, dijital estetik ve politik imgeler üzerine yürüttüğü tartışmalarla Türkiye’de kısa film ve video sanatı alanında önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Sempozyum düzenleme kurulunu ve sempozyumda görev alan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerini tebrik ederiz.