3'üncüsü gerçekleştirilen Kartal Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Kartal Kitap Fuarı”, 2 Haziran’da kapılarını açtı. Fuar, 100’e yakın yayınevi yanında, sanatla ilgili oluşumlar ve sivil toplum kuruluşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Kartal Kitap Fuarı’nın 3’üncüsü kapılarını açtı. Söyleşilerin, kitap imza günlerinin, sahne performansları ve konserlerin yer alacağı fuar, açık havada gerçekleşmesi, butik konsepti taşıması anlamında da özgün nitelikler taşıyor. Fuar ile birlikte Kartal Meydanı 3’üncü kez yazarlar ile okuyucuları buluşturuyor.

Kartal Kitap Fuarı’nda, bu yıl Nâzım Hikmet ve Uğur Mumcu gibi edebiyat dünyasının değerli isimleri adına da etkinlikler gerçekleştirilecek. Kartal Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ise çocuk ve gençlik yazılarının saygın isimlerinden, edebiyatta 60’ıncı yılını kutlayan Gülten Dayıoğlu olacak.

Fuara katılımcı yazar ve şairler olarak, İnci Aral, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Latife Tekin, Mine Söğüt, Faruk Duman, Altan Öymen, Onur Öymen, Emre Kongar, Mustafa Balbay, Banu Avar, Ercan Kesal, ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim yer alacak. 2 Haziran’da açılışı gerçekleştirilen fuar 11 Haziran akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

3’üncü Kartal Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu kitap fuarımızın 3. yıl dönümü. Daha önce de kitap fuarları yaptık. Bu 3’üncüsü geleneksel hale gelen kitap fuarımız inşallah böyle yıllar boyu devam eder. Hem okumayı hem de okuma alışkanlığını nesilden nesile hepimizin ihtiyacı olan aydınlanmayı inşallah hep birlikte yaşarız. Bu dünya görüşünü hep birlikte benimseriz. 3. geleneksel Kartal Kitap Fuarımızın ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın kitap, yaşasın okumak olsun" dedi.