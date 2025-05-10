3 yaşındaki çocuğun bağırsağından 7 tane mıknatıs çıktı

Ankara’da 7 adet boncuk mıknatıs yutan 3 yaşında Aybars Akkoç, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Ankara’da yaşayan 3 yaşındaki Aybars, oyuncaklarının içerisinde bulunan mıknatısları çıkartarak farklı zaman dilimlerinde 7 adet boncuk mıknatıs yuttu. Son mıknatısı yuttuğunu fark eden ebeveynleri, tereddüt etmeden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada yapılan tetkik sonucu 5 adet mıknatıs yuttuğu tespit edilen Aybars, hemen ameliyata alındı. Ameliyat esnasında ise mıknatıs sayısının 7 olduğu fark edildi. Oniki parmak bağırsağı ile ince ve kalın bağırsağı birbirine kenetleyen 7 adet mıknatısın başarılı bir operasyonla çıkartılmasının ardından Aybars, yeniden sağlığına kavuştu.

"Röntgende 5 tane gözüküyordu ama 7 adet mıknatıs çıkardık"

Prof. Dr. Müjdem Nur Azılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda yabancı cisim yutma durumunun çok sık meydana geldiğine dikkati çekerek, "5 yaş altı çocuklarda daha sık ama bu son 1 hafta içerisinde 3 tane çocuğumuz boncuklu mıknatısları yutarak, kusma ya da tesadüfen bulunma şikayetiyle geldi. Art arda yutulan boncuk mıknatıslar içeride birbirine kenetleniyor. O yüzden de farklı bağırsakları birbirine birleştirerek bağırsak tıkanıklığı, bağırsakta yön değiştirme gibi durumlar olabiliyor. Aybars da olduğu gibi oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak birbirine kenetlenmişti. Röntgende 5 tane gözüküyordu ama biz 7 tane çıkardık. İnce bağırsak ve kalın bağırsak onarıldı ancak oniki parmak bağırsağı safranın çok yoğun olduğu bir yer olduğu için oraya bir dren (vücutta biriken sıvıyı atmak için kullanılan tüp) yerleştirdik. Dren’i 3-4 haftada çekmeyi planladık, şu anda da o aşamaya geldi. Çok şükür her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı.

"Enfeksiyonun kana karışmasıyla hayati risk oluşabilir"

Boncuk mıknatısı yutmanın kusma, karın ağrısı, karında şişlik gibi belirtiler gösterebileceğine değinen Azılı, "Bağırsak içerisine sızdığı zaman ateş ve akut karın bulgularıyla da başvurabilirler. Enfeksiyon kana karışırsa hayati risk tablosu da oluşabilir. Mümkünse çocukları böyle yabancı cisimlerden uzak tutmak gerekir. Bunun yanı sıra olası kusma ve karın ağrısını önemsemeyip hastaneye getirmemek yerine hızla bir sağlık kuruluşuna ulaşmak en uygun olanıdır" dedi.

"Tereddüt etmeden hastaneye başvurduk"

Oğlu Aybars’ın boncuk yuttuğundan eşinin söylemesiyle haberdar olduğunu belirten baba Muhammet Akkoç, "Tereddüt etmeden evime gidip, oğlumu alıp, Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne başvuru yaptık. Girişte de yardımcı oldular. Röntgen çekileceği söylendi. Röntgeni çektirdik, baktıklarında bağırsağında 5 tane mıknatıs olduğu söylendi. Onun için de yatışı sağlandı. O akşam yatışı yapıldı. Sabah vakitlerinde ameliyat oldu. Ameliyatta 5 yerine 7 mıknatıs olduğu fark edildi. Oniki parmak bağırsağına zarar verdiği söylendi. 28 günlük bir süreçten geçtik" diye konuştu.

"Doktorlarımız da gereken ilgiyi gösterdi"

Akkoç, Aybars’ın oyuncakların içerisinde bulunan mıknatısları çıkarttığını ve bu mıknatısları yuttuğunu söyleyerek, "Daha önce de yutmuş ama biz bir tanesini gördük. O bir taneye rağmen acile başvuru yaptık. Acil Servis’te de gerekenler yapıldı, doktorlar ameliyatla çıkardılar. Sürecimiz biraz ağır oldu, ağır bir ameliyat geçirdi. Doktorlarımız da gereken ilgi ve alakayı gösterdi. Çok şükür şu anda iyi, hiçbir sıkıntısı yok" dedi.