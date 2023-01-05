3 yaşındaki çocuğun dronlu kahve servisi sosyal medyada gündem oldu

Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Kayda alınan o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

3 yaşındaki çocuğun dronlu kahve servisi sosyal medyada gündem oldu
Editör
EditörEditör
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Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Kayda alınan o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran minik Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.