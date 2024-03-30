3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosu’nca; ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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