3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.
Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosu’nca; ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli Bilecik M tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.