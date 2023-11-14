3 yılda 30 yeni araç İznik halkının hizmetine sunuldu

İznik Belediyesi, hizmetlerin zamanında ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 2020 ve 2023 yılları arasında farklı türlerde 30 yeni aracı vatandaşların hizmetine sundu.

İznik Belediyesi, son üç yıl içinde toplamda 30 adet yeni araç satın alarak araç filosunu güncelledi. Satın alınan yeni araçlar, çevre dostu ve modern özelliklere sahip olup, belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yeni araçların satın alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli olarak gelişmeye ve yenilenmeye ihtiyacımız var. Bu nedenle araç filomuzu güncelleyerek daha etkin ve çevreci bir şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yeni araçlarımızla birlikte daha hızlı müdahale edebilecek, daha temiz bir çevre sağlayabilecek ve şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturabileceğiz" dedi.

İznik halkı da belediyenin bu adımını olumlu bir şekilde karşılayarak, hizmetlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. İznik Belediyesi’nin araç filosunu yenileyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen bu girişimi, şehir sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Yeni alınan araçlar çöp kamyonu, kamyonet, kamyon, kepçe, ekskavatör, ambulans, kazıcı, motosiklet, otobüs, süpürge ve iş makinelerinden oluşuyor.