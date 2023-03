30 Ağustos Mahallesi'nde sorunlar çözüm bekliyor

TAKİP ET

Nilüfer İlçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde sorunlar çözüm bekliyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, özel halk otobüslerinin yetersiz kaldığını, şehir içi ulaşımda minibüs ve otobüslerde izdiham yaşandığını söyledi. Özçoban, ‘Sakinlerimiz Nilüfer İlçesine bağlı sanki köyde yaşıyor. Yağmur yağdığında çamurdan yürüyemiyoruz, güneş olduğunda toz topraktan camlarımızı açamıyoruz. Mahallemizin birçok cadde ve sokaklarında asfalt ihtiyacımız bulunuyor’ dedi.

2006 yılında bölgeye yapılan Kayapa TOKİ’lerin ardından geçen 17 yıl sonrasında nüfus patlaması yaşanması nedeniyle sıkıntılar büyüdü. Kayapa’dan ayrılarak 30 Ağustos Zafer Mahallesi olan yerleşim yerinde nüfus 10 binin üzerine çıktı. Kamu ve özel sektör firmalarından halen destek alamadıklarını belirten 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, ‘Yeni mahalle olduğumuz için her geçen gün nüfusumuz artıyor. Bursa Özel Halk Otobüsleri Derneğine bağlı üç hattımız (B/33, B/33K ve B/33A) bulunmaktadır. Görükle, Hasanağa mahallelerinde belediye otobüsü ve minibüsü var. Bizim mahallemiz ile Kayapa’da minibüs hattı ile taksimiz yok. Mecburen minibüs tipi özel halk minibüsünü vatandaşlarımız tercih ediyor. Özellikle B/33K hattı otobüsümüz Görükle den geçtiği için ve mahallemiz, Kayapa ve Hasanağa gittiğinden dolayı izdiham yaşanmaktadır. 30 Ağustos Zafer Mahallemizde memur, işçi, öğrenci, emekli ve vatandaşlarımız yaşamaktadır. Otobüslerde her gün şoförlerle izdiham nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz, sinirler geriliyor. Belediye otobüs ile yolcu taşımak bir belediyeciliğin asıl görevi ve halka hizmetidir. Şehrin göbeğindeki bir mahallede otobüs sıkıntısı yaşıyoruz. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar, mahallemizin sesini ve yaşadığı sıkıntıyı duyun ki, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Mahallemize belediye otobüs sayısının ve saatlerinin arttırılmasını, taksi durağı ve minibüs hattının konulmasını istiyoruz’ diyor.

Eksiklerimiz çok fazla

Mahallesinde Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu ile Özel Eğitim Uygulama okulunun bulunduğunu belirten Muhtar Özçoban, ‘Okulumuz yeterli gelmediği için yeni okul binalarına ihtiyacımız var. Mahallemizde bir tane spor alanı ve park buluyor. Mahalle halkımıza ve gençlerimiz için Büyükşehir Belediyesi’nden ve Nilüfer Belediyesi’nden yeni spor ve park alanları yapmasını istiyoruz. Halen mahallemizde bir bankanın ATM’si mevcut. Diğer bankaların mahallemize Nilüfer Belediyesi uygun göstereceği alana ATM’lerini koymalarını bekliyoruz. İl Müftülüğünce alanı belli olan yerlere cami yaptırmasını bekliyoruz. Halen mahallemizden geçen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden onayı ve kredisi çıkan Göksu Deresinin ıslah edilmesini bekliyoruz. Yağmur yağdığında çamurdan yürüyemiyoruz, güneş olduğunda toz topraktan camlarımızı açamıyoruz. Yine mahallemizin birçok cadde ve sokaklarında asfalt ihtiyacımız bulunuyor. Cadde ve sokaklarımızda UEDAŞ’ın lambaları eksik. Vatandaşlarımız gece evlerine gitmekte zorlanıyorlar. Lambaların bir an yapılması gerekiyor. Çok sayıda köpek var. Köpeklerin toplanması gerekiyor. Mayıs ayında yapılacak seçim öncesinde yetkililerden sorunlarımızın giderilmesini bekliyoruz’ dedi.