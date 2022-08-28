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30 Ağustos Silivri'de coşkuyla kutlanacak

Silivri Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenleyecek. 19 Mayıs Meydanı'ndan başlayıp Silivri Sahili Festival Alanında son bulacak olan yürüyüşün hemen ardından bayram coşkusu ünlü şarkıcı Selçuk Balcı konseriyle devam edecek.

30 Ağustos Silivri'de coşkuyla kutlanacak
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Silivri Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Silivri Belediyesi, Zafer Kupası Basketbol Şöleni, Oğuz Aral Sanat Galerisinde Zafer Sergisi ve Zafer Yürüyüşü düzenleyecek. 30 Ağustos 2022 Salı günü 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Silivri Sahili Festivali Alanına kadar devam edecek. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesi beklenen yürüyüşe ilçe protokolü ve Belediye Bandosu eşlik edecek. Yürüyüşün ardından Zafer Bayramı coşkusu festival alanında saat 21.00’da başlayacak olan Selçuk Balcı konseriyle devam edecek. En güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek olan ünlü şarkıcı Selçuk Balcı, konseri izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

30 Ağustos Silivri'de coşkuyla kutlanacak

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BAŞKAN YILMAZ’DAN BAYRAM KUTLAMALARINA DAVET

Zafer Yürüyüşü ve Selçuk Balcı konserine tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bağımsız ve onurlu yaşamak için aziz vatanımızı işgal edenlere karşı verilen kurtuluş destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümüne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. 30 Ağustos, bir milletin var olma ve yaşama arzusunun gönüllerde yükseldiği bir meşale olmuş ve kutlu bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlamak adına düzenleyeceğimiz yürüyüşümüze ve Selçuk Balcı konserine tüm Silivrili hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.

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