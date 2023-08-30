30 Ağustos'ta gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nnda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ile süslendi. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

30 Ağustos'ta gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nnda Maslak’ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ile süslendi. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

Maslak’ta bulunan gökdelenler 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kırmızı beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Türk bayrakları asıldı. Dron ile görüntülenen Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

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