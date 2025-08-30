30 Ağustos'un Ruhunu Yaşatıyoruz

Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılık tüm dünyaya ilan edildi

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaparak, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla andı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin altını çizerek, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin iradesiyle yazılmış bir destan olduğunu belirtti.

Kaymakam Toğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.”

Zaferin, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde kazanıldığını ifade eden Toğan, Türk ordusunun ve milletinin inançla kenetlenerek gösterdiği kahramanlığın asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Mesajını şu sözlerle tamamladı:

“30 Ağustos Zaferi; milletimizin sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın ve güçlü birlikteliğinin unutulmaz sembolüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”