30 Ağustos Zafer Bayramı'nda denizde bayrak açtılar

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Deniz Yıldızları Spor Kulübü sporcuları denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kerpe sahilinde denize açılan bir grup dalgıç 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak bayram coşkusunu Karadeniz sularına taşıdı. Mutluluk ve heyecanla gerçekleşen organizasyona sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve çok sayıda sivil tekne eşlik etti. Dalış kulübü üyeleri, etkinliği izleyen vatandaşlar ve karşı kıyıdaki plajda bulunan insanlar dalgıçların deniz yüzeyine açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi ile saygı duruşunda bulundu. Büyük coşku ve heyecanla gerçekleşen etkinlikte dalgıçlar dakikalarca alkışlanırken, çevredeki vatandaşlar denizde açılan Türk bayrağını ve Atatürk portresini taşımaya eşlik etti.

“25 dalgıcımızla beraber suyun altına bir bayrak indirdik”

Yaptıkları etkinlikten mutlu olan Dalış Hocası Sedat Türkmen, ”Cumhuriyetimizin 101. Yılında Türkiye’nin dört bir tarafından katılan 25 dalgıcımızla beraber suyun altına bir bayrak indirdik ve bunu yüzeye çıkardık. Halkımızın da katılımıyla çok güzel bir görsel şölen olduğunu düşünüyorum. Her sene de bu katılımın artmasını görmek bizi mutlu eder” dedi.