30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İlyas Yalçıntaş coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne aldı.

Kestel Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen etkinlikte ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Meydan Kestel’de düzenlenen konsere yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş sahneye ‘İçimdeki Duman’ şarkısıyla çıktı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Yalçıntaş’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yalçıntaş, zaman zaman zafer şarkılarıyla da dinleyicileri coşturdu. Onuncu yıl marşının yükseldiği meydanda, vatandaşlar ellerindeki türk bayraklarıyla şarkıcıya eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İlyas Yalçıntaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır, sanatçı İlyas Yalçıntaş’a konserin bitmesiyle çiçek hediye etti. Başkan Tanır, ‘’30 Ağustos zaferinin 101. yılını kutlamanın onuru ve şerifini hep birlikte yaşıyoruz. Biliyoruz ki bu zafer, 100’lerce yıl kutlanmaya değer. Bu geceyi de güzel sesi ve şarkılarıyla taçlandıran İlyas Yalçıntaş’ı tebrik ediyorum. Alanı dolduran siz gençlere, Kestellilere, Bursalılara teşekkürlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun’’ dedi.