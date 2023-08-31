30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuleli Askeri Lisesi'ne Türk bayrağı yansıtılarak havai fişek gösterisi yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuleli Askeri Lisesi’ne Türk bayrağı yansıtılarak havai fişek gösterisi yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşkuyla kutlanırken İstanbul eşsiz görüntülere sahne oldu. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuleli Askeri Lisesi’ne Türk bayrağı yansıtılarak havai fişek gösterisi düzenlendi. Tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi 101’inci yılında da büyük coşkuyla kutlandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı