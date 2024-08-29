30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası Tamamlandı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası, sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu ile Belediye Meclis Üyeleri Fatih Çepni ve Yalçın Ekici tarafından takdim edildi.

Silivri Belediyesi, spora ve sporculara verdiği destekle bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. Turnuvaya katılan ve başarı gösteren tüm sporcular tebrik edildi.