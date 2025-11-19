30 Ağustos Zafer Mahallesi yeni sağlık merkezine kavuştu

Nilüfer Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası ve 30 Ağustos Zafer Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi, "ulaşılabilir sağlık hizmeti" anlayışı çerçevesinde kente yeni bir sağlık tesisi daha kazandırdı. Hayırsever desteğiyle 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde inşa edilen Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası ve bünyesinde hizmet verecek olan 30 Ağustos Zafer Aile Sağlığı Merkezi (ASM), düzenlenen törenle kapılarını açtı. Bölgenin artan nüfus yoğunluğuna yanıt vermek amacıyla projelendirilen tesis, toplam 674 metrekarelik bir alana kuruldu. İki katlı modern yapısıyla dikkat çeken merkezde; 5 adet hekim odası, 112 acil birimi, laboratuvar, tıbbi müdahale odası, aşı odası, gebe izlem ve bebek bakım alanları ile engelli muayene odası bulunuyor. Tesis, mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, konforlu yapısıyla da nitelikli bir hizmet ortamı sunuyor.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, Bursa İl Sağlık Müdür Vekili ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kaba, Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, hayırsever ailesi, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçtiğimiz hafta aynı mahallede açılışı yapılan Zafer Parkı ve Koşu Yolu’nu hatırlatarak, bölgeye yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin 15 bini aşan nüfusuyla gelişen bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi;

"Mahallemizdeki sağlık merkezi ihtiyacını gördük ve bu ihtiyaca yanıt veren modern bir tesisi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık, herkes için bir haktır. Bizim görevimiz de bu hakkı güçlü, güvenilir ve ulaşılabilir hale getirmektir. Bu tesis, bu anlayışın somut bir adımıdır. Artık mahalle sakinlerimiz sağlık hizmetleri için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmayacak."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel ise, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olduğunu ifade etti. Aile sağlığı merkezlerinin toplum sağlığının temel basamağı olduğunu vurgulayan Tunçel, "Burada sunulacak her hizmet, sağlıklı ve güvenli bir yaşam için büyük değer taşıyacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığını önceleyen projelerde Nilüfer Belediyesi’nin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Dualar eşliğinde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundu.