30 Ağustos Zaferi Silivri'de Coşkuyla Kutlandı
Zafer Bayramı'nın 103. yılı Silivri'de anlamlı bir programla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Sabah saat 09.00’da başlayan program, halkın ve protokolün yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başladı
Törende, saat 09.05’te katılımcıların bayramları kutlandı. Ardından saat 09.10’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı coşkuyla okundu.
Anlamlı Konuşmalar ve Şiirlerle Taçlandı
Programın devamında günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. 09.25’te şiirler okundu, ardından 09.30’da sergilenen halk oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı.
Tebrikler Kaymakamlıkta Kabul Edildi
Kutlama programı, saat 10.00’da Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. Kaymakam Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zafer Bayramı’nın 103. yılı kutlama programına teşrifleriniz için teşekkür eder, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım."