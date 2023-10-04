30 büyükşehir, tarımın başkenti Balıkesir'de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “3. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı”, 30 büyükşehir belediyesi ile birçok ülkeden yerel yönetimleri; ortak hedef ve projeler için Tarımın Başkenti Balıkesir’de bir araya getirdi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities) tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı başladı. 30 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenen çalıştay, bilgi paylaşımı ve ortak projeler konusunda iş birliği geliştirilmesini hedefliyor.

70 şehir ve birçok ülkeden katılımcı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı, Tarım Belediyeciliğinin, belediyeciliğin en önemli ilkelerinden birisi haline geldiğini ifade etti. Birliğin; 18 ülkeden 265 üyesi ile tarım alanında, yerel yönetimleri teşvik etmek amacıyla çalıştığını belirten Küçüktığlı “Burada 70 şehirden katılımcı var. Ev sahipliği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a şükranlarımı arz ediyor, çalışmaları için kendilerini gönülden alkışlıyorum.” dedi.

“Tarımın başkenti Balıkesir”

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükyeğen, sanayi ve tarımın birbirine güç veren iki sektör olduğunu belirtirken; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Komisyonu Başkanı ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere destek olmak için büyük bir çaba gösterdiğini dile getirerek “Tarımın Başkentinde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Dünya gıda krizinin eşiğinde”

Sürdürülebilir tarım konusunun önemine vurgu yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç “Yücel Başkanımızı; hayata, topluma dokunan çalışmaları ve bu organizasyonu nedeniyle tebrik ediyorum.” dedi. Dünyanın kuraklık ve gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek “Artık kalkınmanın yerelden başladığını ve dünyanın eşiğinde olduğu gıda krizini düşünürsek; yerel yönetimlerin rolünün ne kadar önemli olduğunu görürüz. Özellikle pandemi bunu bize çok iyi hatırlattı.” dedi.

‘Amacımız ortak’

“Amacımız bir; hepimiz tarımı geliştirmek istiyoruz, belediyeler bu işin içinde olsun istiyoruz.” diyerek konuşmasına başlayan TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; maliyeti ve israfı azaltacak, katma değeri artıracak, üreticinin elini güçlendirecek ve şehrin bereketini artıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Yılmaz “Bu işi bilimsel yapmalarını sağlamak için Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezimiz var. Ürünlerimizin verimliliğini artıracak üreticinin ise maliyetlerini azaltacak yatırımlar yapıyoruz. Balıkesir Kuzusunda verimliliği artırmak için Damızlık Üretim Merkezleri kurduk. Birkaç yıl içerisinde çok daha iyi noktaya geleceğimize inanıyoruz.” dedi.

‘Çok iddialıyız’

Türkiye’nin birbiriyle kaynaştığında işlerin çok daha güzel olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Biz, bu güzellikleri seviyoruz. Bal konusunda çok iddialıyız. Zeytinyağımız ve süt ürünlerimiz çok iyi. Kuzumuzda çok iddialıyız. Bir şehrin her şeyi mi güzel olur? Evet, hepsi çok güzel. Çalıştayımızın, Türk tarımının çok daha iyi yerlere gelmesine vesile olacağına inanıyor; fikirleriyle değer katan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Katılımcılar

Çalıştaya; Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kuzey Kıbrıs Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AK Parti İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, Senegal Dialembere Belediye Başkanı Mamadou Salif Sow, Kuzey Makedonya Gastivar Belediye Başkan Yardımcıları Gzim Haciejup ile Namik Durmuşi ve Mali İşler Sorumlusu Sadat Arifi, Somali Mogadişu Belediyesi Daire Başkanı Abdikani Mohamed Ahmed, Balıkesir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, sanayi ve ticaret odalarının temsilcileri, oda ve borsa başkanları, 30 büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanları ve bilim insanları katıldı.