30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in

Fenerbahçe Opet, 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ÇİMSA Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin’i 104-77 yenerek 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon olan ÇBK Mersin, 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 104-77 üstün tamamlayarak 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kupayı Bakan Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu takdim etti

Seremoniye şampiyonluk tişörtleriyle çıkan sarı-lacivertli takıma kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupa oyuncuların ellerinde yükselirken sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşadı.

Öte yandan Belçikalı yıldız Emma Meesseman, gösterdiği başarılı performansla geçen yıl olduğu gibi maçın MVP’si seçildi. Maç sonunda tribünlere giden oyuncular kupa coşkusunu taraftarlarla kutladı.

"Kötü başladık ama sonunu çok iyi bitirdik"

Fenerbahçe Opet Kaptanı Alperi Onar, şampiyonluk kutlamaları sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Onar, "Öncelikle çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kötü başladık ama sonunu çok iyi bitirdik. İyi başladığımız sezonun ilk kupasını da aldığımız için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Salon: Ankara

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Ozan Gönen, Aydın Karaçam

Fenerbahçe Opet: Emma Meesseman 23, Kayla McBride 24, Alperi Onar 16, Iliana Rupert 10, Sevgi Uzun 7, Julie Allemand 3, Teaira Zyaire McCowan 18, Olay Çakır Turgut, Gabrielle Williams 3

ÇBK Mersin: Kennedy Burke 18, Julie Vanloo 18, Sinem Ataş 7, Laura Juskaite 8, Ayşenaz Harma 2, Esra Ural Topuz 8, Manolya Kurtulmuş 14, Büşra Akbaş 2

1. Periyot: 25-22 (Çimsa ÇBK Mersin lehine)

Devre: 47-45 (Çimsa ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 73-59 (Fenerbahçe lehine)