30 liralık saklama kabı ve yağdanlıkta milyarlık uyuşturucu taşıdılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 106 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 935 gram esrar, 884 gram metamfetamin, 132 gram skunk, 120 gram sentetik uyuşturucu, 82 adet uyuşturucu hap, 0.66 gram eroin, 5 adet hassas terazi, 31 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yapılan aramalarda saklama kabı ve yağdanlıktan çıkan uyuşturucular dikkat çekti.