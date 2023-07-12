30 milyon liralık yatırımda çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri tarafından ihalesi 30 milyon liraya yapılan ve Akyazı’nın önemli yatırımlarından bir tanesi olan Karacasu Deresi ikinci etap düzenlenme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

Devlet Su İşleri 2023 yılı yatırım programında yer alan ve 30 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilen Karacasu Deresi ikinci etap düzenleme çalışmaları devam ediyor. Karacasu Deresi’nin 1 buçuk kilometre uzunluğundaki kısmını çevreleyen projede temizlik ve betonarme kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da Akyazı Belediyesi tarafından yapılacak. Hususa ilişkin olarak Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizin önemli sorunlarından bir tanesi olan Karacasu Deresi’nde ıslah ve düzenleme çalışmalarının yapılması için DSİ’nin 2023 yılı yatırım programına alınan ikinci etap çalışmaları, Mayıs ayında başladı. Temizlik ve betonarme kanal çalışmalarının ardından Karacasu Deresi yeni bir görünüme kavuşmuş olacak. İnşallah 1 buçuk kilometrelik hatta bu düzenlemelerin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarını Akyazı Belediyesi olarak en kısa sürede yapacağız. Akyazı’mız devlet yatırımları ve belediyemizin kendi yatırımları ile büyümeye ve gelişmeye devam edecek” dedi.