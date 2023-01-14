Bilecik’te düzenlenen şampiyonada 30 sporcu, 33 madalya kazandı.

Bilecik’te düzenlenen okullar arası Karate İl Şampiyonası’nda 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate takımı 30 Sporcu ile katıldığı şampiyonada 33 madalya aldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “1308 Osmaneli Belediye Spor olarak her branşta başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Karate İl Şampiyonası’nda 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate takımı 30 sporcu ile katıldığı şampiyonada 33 madalya aldı. Başta Karate hocalarımız Tuğba Kurnaz, Murat Salih Kurnaz’ı ve bütün sporcularımızı ve ailelerimizi tebrik ediyoruz” dedi.