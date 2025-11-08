30 ülkeden iş kadınları bir araya geldi

Kocaeli’de düzenlenen Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması’nda 30 ülkeden iş kadınlar bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile KOİDER iş birliğiyle düzenlenen 6. KOİDER Bazaar "Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması", Kartepe Dedeman Otel’de coşkulu bir organizasyonla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında kadınların ekonomiye katılımının yalnızca toplumsal değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma hedefi olduğunu vurguladı. "Toplumun yarısı kadın. Yarısının üretime katılmadığı bir yerde toplam verimlilikten söz edemeyiz" diyen Başkan Büyükakın, kadınların estetik, etik ve barışçıl değerlere yatkınlığının daha sürdürülebilir bir ekonomik modelin inşasında önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti. KOİDER’in yürüttüğü projelerin kadınlara fırsat eşitliği sağlayan örnek modeller arasında olduğunu belirten Büyükakın, "Bu buluşmaları, kadınların önünü açmak ve üretimde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak için yapıyoruz. Kadının iş dünyasındaki varlığı, bir ülkenin varoluş mücadelesidir" dedi.

Coğrafya kader değildir

Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nin sahip olduğu ekonomik büyüklüğe vurgu yaparak şunları söyledi; "Ortadoğu ülkelerinin toplam nüfusu 485 milyon, Türk Cumhuriyetleri’nin ise 165 milyon. Yani toplamda 650 milyonluk bir pazar söz konusu. Bu bölge Avrupa Birliği’nden daha geniş bir yüz ölçüme sahip. Türkiye, bu potansiyelle birlikte ekonomik çekim merkezi haline gelebilir. Coğrafya kader değildir. Bin yıl önce Avrupa vebayla mücadele ederken Ortadoğu’da büyük bir refah yaşanıyordu. Bu topraklar bir zamanlar dünyanın merkeziydi, yine olabilir" diye konuştu.

Birçok ülkeden kadın liderler

Kocaeli’nin en prestijli zirvelerinden biri olan Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması’nda Katar, Kuveyt, BAE, Umman, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeden binlerce iş kadını, devlet yetkilisi ve sektör temsilcisi bir araya geldi. Dijitalleşme, inovasyon, enerji, turizm, sağlık ve gıda gibi birçok alanda iş birlikleri ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen KOİDER Bazaar, kadın girişimcilerin uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmayı, ticaretin kadın eliyle güçlenmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.