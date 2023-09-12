30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin finalini Melike Şahin yaptı

30. Uluslararası Gemlik zeytini festivalinin final konserini Türk pop müziğinin usta ismi Melike Şahin yaptı. Şahin, Gemlik İskele Meydanı’nı dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Gemlik Belediyesi tarafından; Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası katkılarıyla ve Borusan’ın sponsorluğu’nda düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali’nde Gemlik 4 gün süresince çeşitli sanatçıları ağırladı. Bursa’dan ve çevre illerden çok sayıda vatandaşın da katıldığı festivalin Gemlik esnafına milyonlarca lira katkısı oldu.

Türk pop müziğinin usta ismi Melike Şahin, kendisini izlemeye gelen on binlerce vatandaşa; diva yorgun, firuze ve tutuşmuş beraber gibi şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatarak tam not aldı.