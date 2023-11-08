30 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’de 30 yıl önce imalatı yapılan ve ilçe merkezine içme suyu iletimi sağlayan 2 bin metrelik hattı yeniliyor. Bağcaz Mahallesi’nde bulunan hat kısa sürede revize edilerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Bağcaz Mahallesi’ne 30 yıl boyunca hizmet eden 2 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgeye içme suyu sağlayan hat yenileme çalışmalarının ardından bölge sakinlerine kesintisiz şekilde içme suyu sağlayacak. Aynı zamanda ilçe merkezine de içme suyu ileten hat 30 yılın ardından yapılan yenileme çalışmaları sonucunda sağlamlığı ile kayıp ve kaçak gibi olumsuzlukların da önüne geçecek.

Projelerle ilgili yapılan açıklamada ise, “Sakarya’nın güçlü altyapı ağını her geçen gün genişletmek ve vatandaşlarımıza kaliteli içme suyumuzu kesintisiz şekilde ulaştırmak için şehrimizin dört bir yanına projelerimizi ulaştırıyoruz. Geyve’de 30 yıl önce yapılan ve bölgenin kırsal kesimlerinde yer alan içme suyu hattını il genelinde sürdürdüğümüz altyapı yenileme çalışmaları kapsamında revize ediyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz proje sonrasında Bağcaz Mahallesi’nin içme suyu sorunları uzun yıllar boyunca çözüme kavuşacak” ifadeleri kullanıldı.