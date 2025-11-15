300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor: 'Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum'

Ankara’da yaşayan 300 kilonun üzerinde obezite hastası Barış Pınarbaşı, hastanede tedavi görmek istediğini belirterek yardım istedi. Pınarbaşı, "Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum" dedi.

Ankara’da yaşayan obez hastası Barış Pınarbaşı, son dönemlerde artan ödem şikayetleri sebebiyle yerinden kalkamıyor. Evde sağlık hizmeti gören Pınarbaşı, hastanede tedavi almak için yardım bekliyor. 300 kilonun üzerinde olan 28 yaşındaki hasta, hayatını normal şekilde sürdürmek istiyor.

Hastanın dayısı Ahmet Randa, yeğeninin 7 yıldır ilerleyen bir obezite hastalığı olduğunu belirterek, tedavi için hastaneye başvurduklarını fakat bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

Randa, yeğeninin midesine bir kez balon atıldığını, ikinci kez istendiğinde ise maddi durumlardan ötürü işlemi gerçekleştiremediklerini söyledi.

Şu anda vücudunda ödem problemi olduğunu ve yaralar çıktığını dile getiren Randa, "Pandeminin başlarında yine böyle bir ödem sıkıntısı vardı. Biz önce korktuk, korona falan mı oldu diye. Hastaneye götürdük, o zaman yürüyebiliyordu, sıkıntısı yoktu. Orada acilde sedyede tek başına annesiyle birlikte yaklaşık 20-25 gün tedavi gördü, yürüyerek çıktı. Ama ilerleyen zamanlarda bu hastalık obez hastalığı olduğu için biraz daha ilerledi. Yaklaşık 25 gündür yerinden bile kımıldayamıyor. Yardım, sadece yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir insan hayatı söz konusu"

Randa, "Belki Türkiye sesimizi duyar, belki de iş adamları sesimizi duyar. Bir insan hayatı söz konusu, el atılabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Bir hastane ortamında tedavi görmesini istiyoruz"

Hastanın oksijen makinesine bağlı yaşamını sürdürdüğünü aktaran Randa, "Nefes darlığı var şu anda zaten oksijen makinesine bağlı, yaşamını idame ettiriyor. Yerinden kalkamadığı için artık bası yaraları oluşmaya başladı. Bacaklarında yaralar var. Gümüş bant alıyoruz, gümüş bez alıyoruz. Bir hastane ortamında tedavi görmesini istiyoruz, yaşama döndürülmesini istiyoruz"

28 yaşındaki obezite hastası Barış Pınarbaşı ise kilo probleminin hep olduğunu ama son 25 gündür vücudunda ödem oluştuğunu ve hareket edemediğini belirtti.

"Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum"

Pınarbaşı, evde sağlık hizmeti gördüğünü anlatarak şunları kaydetti:

"Eve geliyorlar, normal kanımı alıyorlar, ilaçlarımı yazıyorlar. Ondan sonrasında da, şimdi en son geldiklerinde mesela, beni hastaneye götüremeyecekleri için, hastaneden görüntülü görüşme ayarlıyorlar. Ona göre bir bilgi vereceklerini söylediler. Eğer hastaneye bir şekilde yatışım yapılacaksa, benim daha öncesinde, 2024 Temmuz’unda yattığım bir obez yatağı var. Fakat bunun şu an için ayarlanamadığı bilgisi geliyor. Gideceksem oraya gitmek istiyorum. Yok buradaysa da, dediğim gibi görüntülü görüşmeyle, yani doktorların orada yapacağı şeyi burada görüntülü görüşmeyle de yapabiliyorsak eğer, o şekilde de nasılsa artık ama bir çaresini tabii ki istiyorum. Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum. Şu an tam olarak kilomu bilmemekle beraber 300 kilonun üzerindeyim."