300 metre yarıçapındaki tüm binalarda ve zeminde detaylı ölçümler yapılıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de yaşanan bina yıkılması, zemin hareketi ve sonrasında gelen yeni ihbarların ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı. 300 metre yarıçapındaki tüm binalarda ve zeminde detaylı ölçümler yapılırken, tedbir amacıyla 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 29 Ekim günü saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinde 4 kişi enkazda hayatın kaybetti. Yaşanan bina yıkılması, zemin hareketi ve sonrasında gelen yeni ihbarların ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı. Gece saatlerinde ise yıkılan binanı yaklaşık 100 metre mesafede İbrahimağa Caddesi’nde bulunan bir binada kolonda çatlama meydana gelmesi neticesinde toplam 21 daire tahliye edildi. Gece saatlerinde bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 16 binanın tahliye edildiğini duyurmuştu. Bu çerçevede yaşanan bina yıkılması, zemin hareketi ve sonrasında gelen yeni ihbarların ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, hem binalarda hem de zeminde detaylı ölçümler yapılıyor.

"Zemin ağırlıklı bir konu üzerinde duruluyor"

Bölgede geniş çaplı çalışmalar başlatıldığını belirten Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "29 Ekim günü yaşadığımız o elim kazadan sonra teknik ekiplerin hızlı bir şekilde. Olayın sebebiyle ilgili incelemeleri adli boyutu haricinde de teknik olarak neden kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili üniversitelerimiz, büyükşehir ve AFAD koordinasyonunda çalışmalarına başladı. Dün gece başka bir binada gelen ihbar üzerine malumunuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımızın da buraya gelmesiyle bir koordinasyon gerçekleştirdik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren de tüm ekipler olay yerine vardılar, bölgedeler hızlı bir şekilde çalışmalarına ölçümlerine devam ettiler. Hem 29 Ekim’de olan olayın hem de dün aldığımız ihbarın sebeplerini araştırmak hem de muhtemel riskleri ortaya koymak için çalışmalarına devam edecekler. Ön tespit demek daha onun için bile erken ama hocalarımız da biraz sonra açıklayacak ama zemin ağırlıklı bir konu üzerinde duruluyor, çok hassas cihazlarla ölçümleri yapacaklar" dedi.

"Tedbir gayesiyle 16 tane bina boşaltıldı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aslında burada bir yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı diğer yandan AFAD, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz Gebze Belediyemiz hepsi bir arada çalışıyor. Devletin tüm kurumları burada ne yapmaya çalışıyoruz? Önce onu özellikle vatandaşlarımızın bilgilenmesi açısından ifade edeyim. 2 tane temel konu var. Ne olup bittiğini kavrayabilmek için bir tanesi binalardaki hareket, binaların hareket edip etmediği orada bir statik problemin olup olmadığını arkadaşlarımız şu anda tespit ediyor, diğeri de zeminde bir şey oluyor mu? Onu anlamak şu anda 6 tane üniversitemizden uzman ekipler buraya geldi. Büyükşehir belediyemizin ilgili birimlerindeki tüm mühendis arkadaşlar sahaya intikal etti. Büyük bir koordinasyon sağlandı, hızlı bir şekilde bunları tespite çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki zemindeki durumun tespiti zaman alıcı bir faaliyet o olmadan elimize bu bilgiler gelmeden erken bir açıklama yapmak da doğru değil. Yani elimizde veri olmadan bu binalar güvenli ya da güvensiz demek mümkün değil sabır gerekiyor. Hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Önemimiz olan en birinci önceliğimiz. Vatandaşlarımızın can güvenliği onun için tedbir gayesiyle 16 tane bina boşaltıldı, 27 tane iş yeri boşaltıldı, 72 tane bağımsız daire boşaltıldı. Buralardan boşaltılan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir kısmı biz büyükşehir belediyemizin tesislerinde bir kısmı Gebze belediyemizin desteğiyle karşılanıyor. Dün yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız bir fon sağladı onun üzerinden vatandaşlarımıza da bir destek verilecek. Ayrıca büyükşehir belediyesi ve Gebze belediyesi de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına bu yardımlara katkıda bulunacak. İnşallah olabildiğince kısa bir sürede tespitler bitirilecek ve bir an önce vatandaşlarımıza daha net bir bilgi verilecek, o ana kadar sabırlı olmayı ve resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica ediyorum. Her yönüyle konuya bakılıyor. Metro inşaatıyla ilgisi var demek, yok demek çok erken bir yaklaşım. Hepsine bakılması lazım hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Buna vatandaşlarımız emin olsun. Bu nereden kaynaklandıysa, onun sebebi bulunacak bir ihmal varsa o ihmalin üzerine gidilecek kimsenin endişesi olmasın, devletin tüm kurumları tüm ciddiyetiyle burada. Eğer tedirginlik hisseden vatandaşlarımız varsa büyükşehir belediyemizin alanda kurduğu noktalar var. Bizle temas kursunlar biz kendilerinin barınmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üzerimize düşeni yapacağız. Hiçbir endişeleri olmasın, sadece sabırla bekleyelim ve gereken yapılsın" diye konuştu.

"300 metre yarıçapındaki tüm binaları inceliyoruz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, "Öncelikle yerin üstündeki binalardaki durumu izlemeye aldık. Şu anda sürekli olacak binalarımıza yerleştirdiğimiz sensörlerle 24 saat izliyoruz binalarımızda herhangi bir hareket var mı yok mu bunları takip ediyoruz. Ayrıca ihbar olsun olmasın olayın yaşandığı binanın merkezinden itibaren 300 metre yarıçapındaki bir alandaki tüm binaları ihbar olup olmadığına bakılmaksızın bugün hasat tespit ekiplerimizi de inceliyoruz. Akşama kadar bunu tamamlamış olacağız. Bu çalışmamızda da bu yapılarda herhangi bir hasar olup olmadığı inceleyeceğiz, zemin altı çalışmaları ve bizim yapacağımız binalara ilişkin çalışmaları hep birlikte değerlendirip analiz edip neticesine karar verilecek. 300 metre yarıçapındaki tüm binaları inceliyoruz, eğer bu binalarda bir yapısal hasar görürsek tespit edersek bu binalar anında tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.