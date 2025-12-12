307 kilometre hızı görüp kendisini çekti, jandarma enseledi
Bursa'da aşırı hız yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında idari işlem uygulandı.
Bursa’da aşırı hız yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında idari işlem uygulandı.
Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolu’nda yaşandı. Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün sosyal medya hesaplarında 307 kilometre hız yaptığı ihlal görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda sürücünün kimliği kısa sürede belirlendi. Sürücüye, 9 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.