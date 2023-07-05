31. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali sanatçıları belli oldu
Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenecek Ayçiçeği Festivali'nin sanatçıları belli oldu.
Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenecek Ayçiçeği Festivali’nin sanatçıları belli oldu.
Hayrabolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 10-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak etkinliklerde toplumun her kesimine yönelik program hazırlandığı belirtildi. Ayçiçeği Festivali’ne katılacak ses sanatçılarının belli olduğunu belirtiler açıklamada, "Festivalimizin ilk günü olan 10 Ağustos Perşembe günü Oğuzhan Koç, ikinci günü 11 Ağustos Cuma Günü Güliz Ayla, Mustafa Ceceli, üçüncü günü 12 Ağustos Cuma günü Gökçe, Merve Özbey’in sahne alacak" denildi.