31 Mart yerel seçimlerine girecek partiler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, AK Parti, CHP, MHP, ve İYİ Parti’nin de içinde bulunduğu 36 siyasi partinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmaya hak kazandığını açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan 90 günlük seçim takvimi 1 Ocak itibarıyla işlemeye başladı. Yeni yıla girilmesiyle çalışmalarına hız veren YSK, seçimlerde yer alacak siyasi partilerin belirlenmesi adına toplandı. Saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda kurul tarafından partilerin seçime girebilmesi için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakıldı.

2820 sayılı siyasi partiler kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmesi için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları, büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının olması gibi şartlara bakan Kurul, bu çerçevede seçimlere yer alacak partileri belirledi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde YSK’nın gerçekleştirdiği toplantıda, 31 Mart seçimlerine girebilecek partilerin belirlendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde katılacak olan siyasi partiler 298 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca tespit edilmiştir. Siyasi partilerimiz alfabetik sıralamaya göre; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, (AK Parti), Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP), Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milli Yol Partisi, Saadet Partisi (SP), Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi olarak, 36 siyasi partimiz 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmaya hak kazandı."