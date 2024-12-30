31 yaşındaki karısını gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etti: Ekipler harekete geçti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir şahsın gölet kenarında karısını öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, boyun bölgesinde kesici alet yarası bulunan bir kadın cesedi buldu.

Olay, Kaynarca İlçesi Müezzinler Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında İ.K. (42) isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederek eşi Simge Kodalak’ı (31) Kaynarca Müezzinler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadın cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Şahsın ise emniyet ekipleri tarafından olay yerine götürüldüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor.