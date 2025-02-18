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- 32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için zorlu mücadele kamerada
32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için zorlu mücadele kamerada
Edirne'de 32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için ekipler saatlerce mücadele etti.
Edirne’de 32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için ekipler saatlerce mücadele etti.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyü yakınlarında ormanlık alanda definecilerin kazdığı 32 metre derinliğindeki çukura 5 keçi düştü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları neticesinde kurtarılan 4 keçi sahibine teslim edilirken, 1 keçi ölü olarak çukurdan çıkarıldı. Keçilerin kurtarılmasının ardından çukur, toprakla kapatıldı. Jandarma, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.