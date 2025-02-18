32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için zorlu mücadele kamerada

Edirne'de 32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için ekipler saatlerce mücadele etti.

32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için zorlu mücadele kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Edirne’de 32 metre derinliğindeki çukura düşen keçileri kurtarmak için ekipler saatlerce mücadele etti.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyü yakınlarında ormanlık alanda definecilerin kazdığı 32 metre derinliğindeki çukura 5 keçi düştü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları neticesinde kurtarılan 4 keçi sahibine teslim edilirken, 1 keçi ölü olarak çukurdan çıkarıldı. Keçilerin kurtarılmasının ardından çukur, toprakla kapatıldı. Jandarma, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb