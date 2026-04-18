32'nci Kırtasiye Fuarı'na vatandaşlardan yoğun ilgi

Kırtasiye sektörü temsilcilerini tek çatı altında buluşturan 32’nci İstanbul Kırtasiye Fuarı, son gününde de yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) öncülüğünde 32’nci İstanbul Kırtasiye Fuarı sektör profesyonellerini tek çatı altında buluştururdu. Fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, devamında Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci eşliğinde ‘Bir Kalem Bir Hikâye & İz Bırakan Kalemler’ isimli koleksiyonu gezdiler.

TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, fuarın 10 yıl aradan sonra İstanbul Fuar Merkezi’ne taşındığını ifade ederek, "Katılımcı firmalarımızın yaklaşık yüzde 95’i yerini aldı. Türkiye’nin 81 ilinden 5 binden fazla meslektaşımızı burada ağırladık. Bugün fuarın son günü. İlk üç gün bizim için oldukça umut vericiydi. Çünkü bu geçiş sürecinde metrekare olarak aynı kalsak da esas fuarımızın 32 yıllık bir geçmişi var. Bu 32 yıllık geçmişiyle dünyanın ikinci büyük fuarıydık, şu anda ise dünyanın üçüncü büyük fuarı konumundayız. İnşallah önümüzdeki yıl bu pozitif dönüşüm ve geçiş sayesinde yeniden ikinciliğe yükseleceğiz, ardından da birinciliği hedefleyeceğiz. İhracat tarafında ise yaklaşık 200’den fazla müşterimizi burada ağırladık. Meslektaşlarımız bu süreçte güçlü iş bağlantıları kurdu. Ülkemiz ekonomisine ihracat anlamında katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Ebeveynlere, modernleşmiş ve sosyalleşme alanları bulunan kırtasiyelerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz"

Kendilerini yenileyen ve modern bir sektör olduklarını aktaran Keresteci, "Modernleşen kırtasiye mağazaları diyoruz. Ülkemizde son dönemde maalesef istemediğimiz bazı olaylar yaşandı. Çocuklarımız bizim için çok değerli ve onların sağlığı bizim için son derece önemli. Ürünlerimizi üretirken bu standartlara büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda ebeveynlerimizi de uyarıyoruz. Merdiven altı olmayan, kaliteli, modernleşmiş ve sosyalleşme alanları bulunan kırtasiye mağazalarından alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Bu mağazalar sadece kırtasiye değil; aynı zamanda kafeterya, oyuncak, hediyelik eşya ve kitap gibi birçok alanı bir arada sunuyor. Ailelerin kahvesini içebileceği, çocukların ders çalışabileceği, güvenli şekilde vakit geçirebileceği sosyalleşme alanları oluşturuyor. Ebeveynlerimize çocuklarını bu güvenli alanlarda rahatlıkla bırakmalarını, alışverişlerini buralardan yapmalarını ve çocukların burada sosyalleşmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Ürünlerin sağlıklı olma oranı yüzde 99,33 seviyesine ulaşmış durumda"

Tercih edilen ürünlerin mutlaka markalı olmasına dikkat edilmesini öneren Keresteci, "Ürünlerin arkasında ithalatçı ve imalatçı kimlik bilgilerinin bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Bugün bu ürünlerin sağlıklı olma oranı yüzde 99,33 seviyesine ulaşmış durumda, yani neredeyse yüzde 100’e yaklaşan bir güven oranından söz ediyoruz. Bu da sektörümüzün gücünü ve başarısını gösteriyor. Tüm meslektaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Devletimiz ve bakanlığımızla yaptığımız iş birlikleri sayesinde güvenli üründe yüzde 99,33 seviyesine ulaşmak hem bakanlığımız hem de sektörümüz adına büyük bir başarıdır. Bunu gururla söyleyebilirim. Bugün artık Avrupa’ya güvenli ürünler üreten ve bunları markalı şekilde ihraç eden bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.