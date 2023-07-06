32 ton bitkisel atık, 10 ton gübreye dönüştü

’Bitkisel Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürme Projesi’ çerçevesinde 32 ton bitkisel atık 10 ton gübreye dönüştürüldü. Önümüzdeki yıllarda ise yıllık 60 tona kadar gübre üretilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ’2021 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’ çerçevesinde Eskişehir Sarıcakaya’da desteklenen proje, sonuç verdi. Proje sonunda gelinen aşama, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam tarafından incelendi. Durak, “413 bin TL bütçeli projeye BEBKA olarak 310 bin TL destek sağladık. Proje çerçevesinde bitkisel atıkları bertaraf edip, komposta dönüştürmek hedefli bin litrelik kompost makinesi ve atık parçalayıcı satın alındı. Projemiz ile bitkisel tarım faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini kontrollü olarak bertaraf edilmesine katkı sağlanmıştır. Ayrıca bitkisel tarım faaliyetinde bulunan aile işletmelerinin atık toplama ve bertaraf etme teknikleri iyileştirilmiştir. Kadın Çiftçi Eğitim Merkezinde mevcut yetişen ürünlerde kompost gübre üretim denemesi yapılarak kadın çiftçilerimiz kompost gübrenin kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi oldular. Atıkların geri dönüşümü ile bitkisel üretim alanlarından başlayarak ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlandığını yerinde görmek gelecek projeler için umut vericidir” dedi.

BEBKA destekleriyle yürütülen proje ile Sarıcakaya ilçesine bağlı 14 mahallede faaliyette bulunan aile tarım işletmelerinin tarımsal üretim atıklarının insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilerinin azaltılması, atık toplama tekniklerinde iyileştirme yapılması için hizmet verilmektedir. Toplanan atıkların geri dönüşümü sağlanarak kompost gübre üretimiyle tarımsal verimliliğin artırılması ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Proje sayesinde yıllık 200 tona kadar bitkisel atığın bertaraf edilmesi ve bu sayede 60 ton kompost gübre elde edilmesi hedefleniyor.