32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

Bursa’da silahlı yağma suçuna karışıp 32 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, ekiplerin sıkı çalışması sonrası yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama yaklaşık 5 gram da uyuşturucu çıktı.

Bursa’da Osmangazi ilçesinde aranması olan şüpheliye yönelik çalışma başlatan Merinos Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan 6 dosyası bulunan ve silahlı yağma suçundan 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Metin U. (33) Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesinde polisin radarına takıldı. Şüpheliyi kovalamaca sonrası yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında yaklaşık 5 gram uyuşturucu ile yakaladı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, ‘huzur’ ve güven için suçlulara göz açtırmayacağının altını çizerken, çalışmaların ise süreceğini belirtti.