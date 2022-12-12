32 yıllık pide ve lahmacun ustasının 6'ncı romanı yayımlandı

Çanakkale’de 32 yıldır pide ve lahmacun ustalığı yapan ilkokul mezunu, evli ve 2 çocuk babası Özel Uğurlu’nun (59), 6’ncı romanı olan ‘Suskun’ yayımlandı.

Çanakkale’de 32 yıldır lahmacun ve pide ustalığı yapan Özel Uğurlu’nun, 6’ncı romanı yayımlandı. 12 saat boyunca süren gündüz mesaisinde düşündüklerini gece 2 saat evinde yazıya döküyor. Uğurlu, ilk kitabı 247 sayfalık ‘Kaçış’ı 2003 yılında yayımladı. Ardından sırasıyla ‘Anzure’ isimli ikinci kitabını, ‘Özgürlüğün Bedeli’ isimli 3’üncü kitabını, ‘Jankat’ isimli 4’üncü kitabımı ve ‘Sürgün’ isimli 5’inci kitabını yayınladı. Uğurlu’nun, son olarak da bir ay önce 6’ncı kitabı olan ‘Suskun’ isimli romanı yayımlandı.

Kahramanmaraş Afşin doğumlu olduğunu ve 1990 yılında Çanakkale’ye geldiğini söyleyen Özel Uğurlu, “kitap yazmaya yaklaşık 22 yıl önce başladım. İlk kitabım 2003 yılında çıktı. Kitap yazmak için, valla yazarların hepsi aynı mıdır bilmiyorum. Can sıkıntısından yazmaya başladım. İlk başlarda günlük yazıyordum. Sonra kitap yazabilirim diye kendime güven geldi. Günde 2 saat falan yazıyorum. Ama sürekli yazamıyorum. Bazı günlerde hiç yazmıyorum. Gündüz çalıştığım için geceleri yazıyorum. Günde 12 saat çalışıyorum. Arta kalan zamanda ise kitap yazmaya çalışıyorum. 2003 yılında ‘Kaçış’ isimli ilk kitabımı yazdım. Son kitabım olan ‘Suskun’ ise bir ay önce yayımlandı. Bu kitabımda emekli olmuş bir adamın hikayesini yazdım. Emekli olmuş bir adamın beklentilerini anlattım. İnsanın elinde olanı kaybettikten sonra yaşadığı durumu yazdım. Gençlerin ergenlik döneminde yaşadığı sıkıntıları yazdım. Hastalanmış bir adamın hikayesini de anlattım. Kitabım bir ay önce çıktı. 6 tane yayınlanmış kitabım var. Bundan sonrada yazmaya devam edeceğim” dedi.

Çanakkale’de 6 roman yazan lahmacun ve pide ustalığı yapan Özel Uğurlu, ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinden düzenlene kitap fuarlarına da giderek burada stant açıyor ve imza günlerine katılıyor.