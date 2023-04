320 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi

TAKİP ET

Bilecik’te bir balıkçı tarafından kente getirilen 320 kiloluk dev orkinos balığı ilgi odağı olurken, saatler içinde tükendi.

Bilecik merkez Şadırvan bölgesinde balıkçılık yapan Ömer Hoşgör İstanbul boğazında yakalanan 320 kiloluk dev orkinosu satın alarak, tezgahına getirdi. Sabahın ilk saatlerin tezgaha konulan balık ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da adeta şifa deposu olan balıktan satıl almak için beklediler.

"Faydası saymakla bitmez, kilosu 100 TL"

Balık satıcı Münir Aktaş orkinos balığının faydasının saymakla bitmediğini anlatarak, "Yaklaşık 320 kilo balığımız. Şu an etten ucuz 100 TL kilosu. Ramazan ayında olduğumuzda güzel kavurması oluyor bunun tavsiye ederim. Ayrıca ızgara şiş, sebzeli fırın tüm et severlere tavsiye ederim. Şu an genel balık durumlarına bakarsak ucuz çinakop, hamsi, mezgit, çupra, levrek hepsi var elimizde. Ete göre çok ucuz. Bu balığımız İstanbul boğazından geldi. Balığımız sabah geldi ilk defa satıyor olmamıza rağmen güzel sattık" dedi.