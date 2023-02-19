322 saat sonra enkazdan iki koyun ve bir kuzu canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 322 saat sonra iki koyun ve bir kuzuyu canlı olarak enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçenin Barış Mahallesi’nde Muş ekibiyle çalışma yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makineleriyle çalışmaya başladı. Ekiplerin açtığı boşluktan iki koyun ve bir kuzu canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kuzuya ekipler tarafından ‘Umut’ adı verildi. Veterinerin kontrolünden sonra hayvanlar sahibine teslim edildi.